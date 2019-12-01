Jóvenes pueden grabar contenidos audiovisuales en la Sejuve de Querétaro a bajo costo o de manera gratuita

Jóvenes pueden grabar contenidos audiovisuales en la Sejuve de Querétaro a bajo costo o de manera gratuita
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 20:14:02
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Querétaro, Querétaro, a 20 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de la Juventud en el estado de Querétaro (Sejuve), Virginia Hernández Vázquez, informó que esta instancia cuenta con tres cabinas de grabación, dos de audio y una audiovisual, para que los interesados en crear contenido en un espacio profesional puedan hacerlo a bajo costo o gratuitamente.

Detalló que los principales usuarios de las cabinas son jóvenes interesados en grabar contenidos deportivos, políticos, musicales, ya que son cabinas profesionales al servicio de la población. 

“Los jóvenes ahorita prefieren hacer podcasts, las cabinas se usan todos los días, tenemos dos cabinas de grabación y una de video; los jóvenes se pueden acercar y reservar una cabina, si tienen un costo, pero desde la Secretaría les podemos ayudar para que sea completamente gratuito”, dijo.

Explicó que todos los contenidos que son grabados en las cabinas de Sejuve tienen que pasar por un filtro para conocer el contenido y poder generar formatos aptos para todas las audiencias.

“Nos platican su proyecto, y nosotros podemos ayudarlos a enfocarlo o dirigirlo mejor, nosotros los apoyamos con la grabación, edición y entregamos el producto”.

Para agendar y programar el espacio en las cabinas, los interesados pueden escribir por WhatsApp al 442 352 6210 y el precio de recuperación es de 350 pesos por hora, concluyó.

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