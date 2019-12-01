Jóvenes del DIF Municipal entrenarán a perros rescatados en innovador proyecto del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de Septiembre del 2025.- El municipio de Querétaro, a través del DIF Municipal y de la Secretaría de Bienestar Animal, en colaboración con la asociación NÄSCAA, dio inicio a un proyecto que fortalece el vínculo humano-animal y genera nuevas oportunidades tanto para adolescentes como para perros rescatados bajo resguardo de la dependencia.

En esta primera fase, cuatro jóvenes trabajarán con Chanel, Shakira, Kiara y Cosmos, caninos previamente seleccionados por su temperamento y disposición. Los ejemplares iniciarán un programa de entrenamiento y socialización que tiene como objetivo mejorar su integración familiar y aumentar sus posibilidades de adopción.

La secretaria de Bienestar Animal, Lennyz Meléndez Chacón, recibió a Regina Acosta, fundadora de NÄSCAA, junto con su equipo de expertos en manejo canino. En conjunto con el personal del DIF Municipal se establecieron las primeras actividades del taller, que tendrá una duración de tres meses y combina la formación de los jóvenes con el entrenamiento de los animales.

El programa busca desarrollar habilidades socioemocionales en los adolescentes, como empatía, paciencia, responsabilidad y trabajo en equipo, mientras que los perros reciben refuerzo positivo y mejoran su socialización. Las actividades incluyen paseos, obediencia básica, juegos estructurados y ejercicios de confianza, con supervisión de profesionales.

Estas acciones fortalecen el tejido social, ya que los jóvenes adquieren competencias para su vida futura y los perros encuentran nuevas oportunidades de adopción, además de promover una ciudadanía más sensible y respetuosa hacia los animales.

También, la Secretaría de Bienestar Animal informa que se atendieron reportes ciudadanos sobre la presencia de fauna silvestre en distintos puntos de la ciudad. En el fraccionamiento Altozano, vecinos alertaron sobre una víbora de cascabel de 1.30 metros de largo, que fue asegurada y liberada en un entorno natural seguro. También se rescataron y trasladaron a espacios adecuados una tortuga y un par de tlacuaches fuera de su hábitat y procurar su bienestar.

Estas acciones refuerzan el compromiso municipal de proteger tanto a las familias como a la fauna silvestre y promover una convivencia responsable y el respeto hacia todos los seres vivos. La ciudadanía puede reportar animales fuera de su hábitat al WhatsApp 442 476 5387 para que el personal especializado los asegure y libere en zonas seguras.

Por otro lado, se informa que, del 1 al 6 de septiembre, la Secretaría de Bienestar Animal realizó 158 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en diferentes puntos de la ciudad, dentro del Programa Municipal Permanente de Control Poblacional para reforzar la protección y cuidado de los animales de compañía y se fomenta una cultura responsable entre la ciudadanía.

Desde el inicio de funciones, el 1 de octubre de 2024, se han realizado 12 mil 520 esterilizaciones gratuitas y se han colocado mil 770 microchips de identificación, para fortalecer la seguridad y el rastreo responsable de las mascotas.