Jóvenes de 18 años podrán ser diputados en Michoacán: 76 Legislatura

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 23 de la Constitución Política de Michoacán, a fin de reducir el requisito de edad para ser diputado en Michoacán al pasar de 21 a 18 años.

En sesión extraordinaria, se presentó, debatió y aprobó el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, en el cual se justificó dicha reducción de edad para el cargo de legislador local, con base en la representatividad de la ciudadanía, de manera que existan candidaturas para las y los jóvenes que tengan dieciocho años.

“La diputación es un cargo de representación popular que obedece en llevar la voz de un sector de la sociedad y la defensa de intereses concretos ante un órgano plural. En el Congreso se toman las decisiones por mayoría de votos de las y los diputados, por lo cual el trabajo individual de cada legislador, se ve complementado por la sinergia colectiva, por lo que, la reducción de la edad no compromete la funcionalidad de dicho órgano”, estable el dictamen.

Aunado a ello, las y los legisladores manifestaron que el reajuste de la edad, coadyuva en la inclusión y representación real de la composición en Michoacán; y se atiende al mandato federal, en el que se amplía la representación popular de manera efectiva.

Recordar que se publicó el 6 de junio de 2023, la reforma constitucional a nivel federal en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, y en el régimen transitorio, se estableció la obligación para que las Constituciones de los Estados ajustaran sus textos con el mandato nacional.

Durante el debate, el diputado Reyes Galindo expresó que esta reforma refrenda la perspectiva de inclusión y compromiso de la 76 Legislatura con la juventud, “reconocemos que hay preparación en las nuevas generaciones, y esta reforma es un combate a la desconexión política dando legitimidad y confianza a las juventudes”, dijo.

Por su parte, el diputado Guillermo Valencia hizo uso de la máxima tribuna del estado para razonar su voto a favor del dictamen, argumentó que esta adecuación dará apertura a que los jóvenes michoacanos lleguen al Congreso a legislar en pro de sus causas, “la madurez política no la determina la edad”, puntualizó.

Finalmente, la reforma constitucional que privilegia los principios de inclusión y representatividad democrática, será remitida a los ayuntamientos michoacanos y Consejo Mayor de Cherán, para que emita el resultado de su votación ya sea de respaldo o rechazo, y que para hacer la declaratoria oficial se requiere la aprobación de la mitad más uno de los municipios.