Jornada intensiva en Cointzio mejora la infraestructura hídrica de Morelia: Adolfo Torres

Morelia, Michoacán; 23 de marzo de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, dio a conocer los resultados de la jornada de limpieza del canal de la presa de Cointzio, la cual permitió fortalecer las condiciones operativas del sistema hidráulico que abastece a la ciudad.

En su mensaje, Adolfo Torres reconoció el esfuerzo del personal que participó en esta jornada, en la que más de 170 personas trabajaron de manera coordinada desde las 5:30 de la mañana hasta la 01:00 horas del sábado, momento en el que se logró la puesta en marcha de la Planta Potabilizadora de Vista Bella.

Posteriormente, las labores continuaron con el retiro del material extraído en calles y fraccionamientos por donde atraviesa el canal, así como con la puesta en operación de la Planta Potabilizadora de Loma Larga.

“Reconozco profundamente la labor, esfuerzo y compromiso de nuestras y nuestros trabajadores, quienes enfrentaron una tarea que no es sencilla. Su dedicación y profesionalismo permitieron que esta jornada concluyera con saldo blanco, reflejando la responsabilidad con la que desempeñan su trabajo en beneficio de la ciudadanía”, expresó el director.

Durante esta importante intervención, se llevó a cabo la limpieza de aproximadamente 13 kilómetros de longitud del canal, logrando el retiro de más de 40 metros cúbicos de raíces que obstruían el paso del agua, lo que permitió recuperar la conductividad hidráulica y mejorar el flujo hacia las plantas potabilizadoras.

En este sentido, el Ooapas refrenda el trabajo del Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para continuar impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura hídrica del municipio y garanticen un servicio eficiente.

Cabe señalar que, tras la conclusión de estos trabajos, las colonias que se vieron afectadas de manera temporal ya se encuentran recibiendo el servicio de agua potable de forma regular.