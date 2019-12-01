JLCA lanza juego para promover los derechos laborales de michoacanos

JLCA lanza juego para promover los derechos laborales de michoacanos
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 19:11:47
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Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2026.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Michoacán presentó la plataforma digital Lotería del Derecho y del Revés, una herramienta interactiva que busca acercar información sobre derechos laborales a la población mediante una dinámica inspirada en un juego tradicional.

A través de redes sociales se informó que esta es una iniciativa que pretende facilitar el acceso a conocimientos jurídicos básicos para que las personas trabajadoras identifiquen las garantías que las protegen en sus empleos. La propuesta combina elementos lúdicos con información relacionada con las condiciones laborales y la defensa de los empleados.

El juego se divide en dos apartados: derechos y revés; la sección “Derechos”, donde los usuarios pueden conocer fundamentos legales y herramientas para reconocer las protecciones que les corresponden en el ámbito laboral; mientras que “El Revés” aborda situaciones injustas y creencias erróneas que pueden afectar a los trabajadores.

De esta manera se busca ofrecer una alternativa digital para que la ciudadanía identifique posibles abusos y distinga entre sus derechos y las prácticas laborales indebidas.

Cabe señalar que la plataforma es electrónica y puede utilizarse desde el navegador Google Chrome.

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