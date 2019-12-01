Jiquilpan se convierte en epicentro de innovación con la Expo Agrícola 2026

Jiquilpan se convierte en epicentro de innovación con la Expo Agrícola 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 19:11:31
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Jiquilpan, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Jiquilpan invita a productores, emprendedores y a toda la ciudadanía a ser parte de la Expo Agrícola Jiquilpan 2026, un evento que posiciona al municipio como un referente regional en el impulso al campo y la modernización agrícola.

Este viernes 27 de marzo, Jiquilpan será sede de un encuentro que reunirá más de 50 empresas del sector, ofreciendo un espacio único donde convergen la tecnología, la innovación y las oportunidades de crecimiento para el campo.

Durante esta importante expo, los asistentes podrán acceder a:
    •    Exposición y venta de maquinaria y tecnología especializada
    •    Amplia oferta de semillas e insumos agrícolas
    •    Conferencias con especialistas del sector
    •    Oferta educativa por parte de diversas universidades

Además, se contará con precios altamente competitivos, brindando a los productores herramientas reales para fortalecer su productividad y competitividad.

La cita es a las 10:30 de la mañana en el Estadio 18 de Marzo

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