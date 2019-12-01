Jiquilpan invita a vivir una Semana Santa llena de tradición, cultura y fe

Jiquilpan, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal te invita a vivir la Semana Santa en su hermoso pueblo mágico, en una celebración que une tradición, cultura y fe en un ambiente familiar y lleno de significado.
Durante estos días, se llevarán a cabo diversas actividades pensadas para que las familias disfruten y se reencuentren con nuestras raíces en el marco de esta importante temporada.
Como Pueblo Mágico, Jiquilpan abre sus puertas para recibir a todas y todos quienes deseen ser parte de esta gran tradición.