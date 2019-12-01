Jesús Mora González anuncia reposición de 250 asambleas seccionales de Morena en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 16:31:18

Morelia, Michoacán, a 9 de enero del 2026.- Jesús Mora González, líder de Morena en Michoacán, informó que el partido iniciará el próximo 18 de enero con la reposición de aproximadamente 250 asambleas seccionales que no pudieron instalarse o llevarse a cabo correctamente durante el 2025.

Señaló que estas reposiciones se deben a "diversas circunstancias" que impidieron la instalación debida de los comités en esas secciones. En entrevista dijo que el proceso se llevará a cabo en un acto de "madurez política" para asegurar la transparencia.

El dirigente reconoció que hubo inconformidad en algunas asambleas, mencionando reportes que se encuentran formalizadas ante el Comité Nacional en el área de honor y justicia del partido guinda.

"Sí hay varias quejas ante el Comité Ejecutivo Nacional, se están revisando. Cualquier indicio de irregularidad fue detectado de manera inmediata", afirmó Mora González, estimando que las asambleas a reponer representan cerca de un 8% del total realizado, siendo más de 2 mil 500 las que se completaron sin contratiempos.

Por otro lado, González reiteró la confianza del partido en el proceso electoral de 2027, asegurando que Michoacán será ganado por Morena.

Descartó categóricamente cualquier margen de negociación política con figuras como "la sombreriza" o Alfonso Martínez.