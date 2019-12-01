Jeovana Alcántar, recibió al grupo de 37 ciudadanos que realizaron su primer trámite para la obtención de visa dentro del Programa Reencuentro Familiar

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Director Jurídico del Ayuntamiento y la coordinadora de la Oficina de Atención al Migrante, recibió a 37 ciudadanos del municipio que realizaron el viaje a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, para realizar su trámite en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) para la obtención de la visa americana, que es la primera etapa obligatoria y previa a la entrevista consular, dentro del Programa Reencuentro Familiar, iniciativa del gobierno del Estado de Michoacán, que ayuda a adultos mayores de 60 años a viajar a los Estados Unidos para reunirse con sus familiares que tienen varios años de no verse.

La alcaldesa, agradeció la confianza de los ciudadanos del Municipio de Hidalgo que se acercaron a la oficina de Atención del Migrante para realizar el acompañamiento de sus trámites de manera gratuita, y participar en este Programa de Reencuentro Familiar, para que en un momento dado puedan visitar a sus familiares que por algún motivo emigraron a los Estados Unidos; hoy con el acompañamiento de personal de la Oficina de Atención al migrante, inician ese trámite en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) donde se capturó la fotografía digital y las huellas dactilares (datos biométricos) para el proceso de visa.

Expresó que espera que en la siguiente cita a la Embajada de los Estados Unidos con el consulado que será el próximo 29 de enero, a todos los solicitantes les sean concedidas sus visas para que puedan realizar ese viaje que tanto anhelan y puedan estrechar en sus brazos a sus familiares y les puedan decir lo mucho que los extrañan y quieren; comentó que estará muy pendiente para seguir contribuyendo con el transporte en estos viajes que tienen que hacer y reiteró el compromiso que tiene con la ciudadanía de apoyarlos atendiendo sus necesidades.