Jeovana Alcántar, recibió al grupo de 37 ciudadanos que realizaron su primer trámite para la obtención de visa dentro del Programa Reencuentro Familiar

Jeovana Alcántar, recibió al grupo de 37 ciudadanos que realizaron su primer trámite para la obtención de visa dentro del Programa Reencuentro Familiar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 18:18:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Director Jurídico del Ayuntamiento y la coordinadora de la Oficina de Atención al Migrante, recibió a 37 ciudadanos del municipio que realizaron el viaje a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, para realizar su trámite en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) para la obtención de la visa americana, que es la primera etapa obligatoria y previa a la entrevista consular, dentro del Programa Reencuentro Familiar, iniciativa del gobierno del Estado de Michoacán, que ayuda a adultos mayores de 60 años a viajar a los Estados Unidos para reunirse con sus familiares que tienen varios años de no verse.

La alcaldesa, agradeció la confianza de los ciudadanos del Municipio de Hidalgo que se acercaron a la oficina de Atención del Migrante para realizar el acompañamiento de sus trámites de manera gratuita, y participar en este Programa de Reencuentro Familiar, para que en un momento dado puedan visitar a sus familiares que por algún motivo emigraron a los Estados Unidos; hoy con el acompañamiento de personal de la Oficina de Atención al migrante, inician ese trámite en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) donde se capturó la fotografía digital y las huellas dactilares (datos biométricos) para el proceso de visa.

Expresó que espera que en la siguiente cita a la Embajada de los Estados Unidos con el consulado que será el próximo 29 de enero, a todos los solicitantes les sean concedidas sus visas para que puedan realizar ese viaje que tanto anhelan y puedan estrechar en sus brazos a sus familiares y les puedan decir lo mucho que los extrañan y quieren; comentó que estará muy pendiente para seguir contribuyendo con el transporte en estos viajes que tienen que hacer y reiteró el compromiso que tiene con la ciudadanía de apoyarlos atendiendo sus necesidades.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en una habitación de un hotel en Anáhuac, Nuevo León; investigan posible feminicidio
Hombre es atacado con arma blanca durante un supuesto asalto en un camión del transporte público en Monterrey, Nuevo León
Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Más información de la categoria
Matar para gobernar: El Botox y la cadena criminal detrás de los homicidios de alto perfil en Michoacán; un alcalde, un candidato a gobernador y un líder agrícola entre sus víctimas 
Inician pruebas del teleférico con 40 cabinas sobrevolando Uruapan: Gladyz Butanda
En marzo, arrancan jornadas de empleo temporal en el Lago de Pátzcuaro, anuncia Bedolla
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Comentarios