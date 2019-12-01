Jeovana Alcántar, inauguró un aula didáctica en el Conalep 256 Plantel Ciudad Hidalgo, beneficiando a 600 alumnos

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 156 de diciembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores, Directivos, docentes y alumnado del Conalep 256 Plantel Ciudad Hidalgo, inauguró un aula didáctica en beneficio de más de 600 alumnos, que recibirán sus clases en un espacio más digno y seguro, el evento se desarrolló en los patios de dicha institución educativa.

La Presidenta Municipal, manifestó que estas acciones la llenan de alegría y la impulsan para continuar generando obras y acciones que permitan que los estudiantes cuenten con espacios dignos donde puedan recibir una educación de calidad; reconoció y aplaudió la gestión de la Directora del Conalep, Norma Santillán Miranda y el respaldo absoluto de los Regidores, para que hoy se inaugure la obra 165 de esta administración, manifestó su compromiso con la educación anunciando que el próximo año se trabajará para lograr dar inicio con la construcción de la barda perimetral de este plantel.

Al dirigirse a los estudiantes, reiteró el compromiso como Presidenta Municipal de seguir trabajando en el rubro educativo, los exhortó a que aprovechen el tener la oportunidad de estudiar, porque la educación es la llave que el día de mañana les va a abrir las puertas a donde quiera que vayan; comentó que los jóvenes la impulsan a trabajar por un municipio justo, donde haya verdadera equidad, un municipio donde los valores y los principios se retomen como la solidaridad, el agradecimiento, la empatía y el respeto.

Las especificaciones de esta obra, consiste en un aula de 6X8 metros, beneficiando a más de 600 alumnos, realizándose los trabajos de 48 metros cuadrados de construcción, 128 metros cuadrados de aplanado en muros, 46 metros cuadrados de piso de loseta de cerámica, 76 metros cuadrados de impermeabilización de losa, 218 metros cuadrados de pintura vinílica, 10 metros cuadrados de cancelería de aluminio, una puerta multi-panel de 1X2.50 metros, 10 metros cuadrados de protección con herrería y cinco piezas de luminarias florecientes.