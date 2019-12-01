Jeovana Alcántar, inauguró la Techumbre del CEMSAD 36 de la Tenencia de Huajúmbaro de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- En gira de trabajo por la Tenencia de Huajumbaro, la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento y de la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, inauguró la construcción de la Techumbre en el CEMSAD 36 de Huajumbaro que vendrá a beneficiar el sector estudiantil que desde ahora podrán realizar sus actividades culturales y deportivas sin exponerse al sol y a la lluvia.

En el evento que se realizó en los patios de la institución educativa, ante maestros, alumnos y padres de familia, la alcaldesa reiteró el compromiso que tiene con el rubro educativo, porque la educación es el pilar fundamental para alcanzar el desarrollo de nuestro Municipio; agradeció el apoyo y respaldo de las y los Regidores, que han dejado atrás los intereses partidistas y comprometerse con el avance y progreso al aprobar el recurso para la realización de obras en beneficio de la educación de nuestros jóvenes.

Indicó que a la fecha se han entregado más de 200 obras, enfrentando el rezago en el que se encontraba nuestro municipio; hoy en el trabajo conjunto con el Jefe de Tenencia, Fernando Suárez García, se ha logrado esta techumbre, teniendo la certeza de que vienen más acciones para la Tenencia de Huajúmbaro. Al dirigirse a los alumnos que han demostrado el deseo de seguir estudiando, los exhortó a que sigan preparándose para que hagan realidad sus sueños.

La obra que hoy se inaugura consiste en la construcción de una techumbre de 32 metros por 19.48 metros, colocando 12 columnas de perfil cuadrado tipo HSS de 8´´ con placas de conexión inferior y superior, 6 piezas de armaduras a base de ángulo de 2´´ y PTR calibre 12 de 2´´, 623 metros cuadrados de cubierta de lamina acanalada, 64 metros lineales de canaleta de lamina galvanizada, 6 piezas de bajadas pluviales con tubo de PVC sanitario de 4´´, 6 lámparas industriales tipo UFO de 100 w, y 2 porterías multifuncionales con tablero para basquetbol.