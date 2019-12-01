Jeovana Alcántar inauguró la Segunda Etapa de la Techumbre del Museo Tlaximaloyan en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 20:42:19
Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Presidente del Patronato del Museo Tlaximaloyan, Alfredo Álvarez Correa, inauguró la Segunda Etapa de la Techumbre del Museo de Historia y Cultura Popular Tlaximaloyan de Ciudad Hidalgo, que tiene como objetivo acondicionar el recinto que guarda la historia y cultura de los Ciudad Hidalguenses.

En el evento que se desarrolló en el auditorio de dicho inmueble, donde asistieron también funcionarios municipales, la alcaldesa Jeovana Alcántar, expresó si interés en seguir aportando a la educación y cultura, siendo fiel creyente en que esta es la manera en la que se puede trascender.

Reafirmó su compromiso con el Presidente del Patronato del Museo Tlaximaloyan, Alfredo Álvarez Correa, de seguir apoyando de acuerdo con sus posibilidades y destacó que esta obra no fue elaborada con recurso del ayuntamiento, sino aportación de manera personal; indicó que hay muchas personas que se suman al cambio por un Hidalgo más próspero, aunque sabemos, dijo que también hay personas que se niegan al cambio y que solo busca entorpecer el progreso de nuestro pueblo.

Hizo un llamado a la sociedad para unir fuerzas y hacer de nuestro municipio, un lugar mejor, solidario y con justicia, porque en Hidalgo, Juntos y juntas Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.

Alfredo Álvarez Correa, Presidente del Patronato del Museo Tlaximaroyan, reconoció el trabajo de la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, no solo en la cuestión de la construcción de obras, sino también en la educación, historia y cultura de nuestro pueblo entregando a la alcaldesa una placa en reconocimiento por su trabajo y dedicación.

 

