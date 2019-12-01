Jeovana Alcántar, inauguró la pavimentación hidráulica de la Calle Segunda Privada de Vidal Solís de la Colonia El Bosque de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Jeovana Alcántar, Presidenta Municipal de Hidalgo, acompañada de Regidores del Ayuntamiento, inauguró la Pavimentación Hidráulica de la Calle Segunda Privada de Vidal Solís colonia El Bosque en la cabecera municipal, beneficiando a un número importante de habitantes que podrán transitar por esta calle con mayor seguridad.

La alcaldesa, reconoció la decisión de los Regidores y Regidoras que apoyaron con la aprobación del recurso para que se llevara a cabo esta obra, sumado a la participación ciudadana que hoy en día es de mucha importancia; dijo que los funcionarios han dejado atrás el interés personal y partidista, porque el rezago social en nuestro municipio era terrible, sin embargo, hoy con el trabajo coordinado y el apoyo de la ciudadanía se esta llevando a cabo la inauguración de la obra 169, siendo una obra integral que consta de pavimento hidráulico, rehabilitación del drenaje y de la línea de conducción de agua potable.

Agregó que ninguna administración de forma histórica había realizado en un año esta cantidad de obra pública de calidad en beneficio de los ciudadanos que vivimos en este municipio; reiteró el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del municipio, por lo que solicitó nuevamente la ayuda de todos los habitantes, porque cuando se trabaja con verdadera voluntad es cuando se logran estas acciones que benefician a las personas, dijo que los recursos públicos, se deben de ejecutar con transparencia, para lograr la justicia social, la prosperidad y la verdadera equidad.

Aprovechó para desearles felices fiestas, que esta navidad sea llena de amor, dicha y felicidad, junto con sus seres queridos y que tengan un año nuevo lleno de éxitos y salud.

Se informó que los trabajos realizados, fueron los siguientes: excavación, nivelación y mejoramiento del terreno para instalar 118.14 metros de tubería de 12 pulgadas de diámetro para la rehabilitación del drenaje sanitario, instalación de 89.88 metros de tubería de 2 pulgadas de diámetro para línea de distribución de la línea de agua potable, 689 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, 172.63 metros de guarnición, 212.40 metros de banqueta de concreto de 8 centímetros de espesor.