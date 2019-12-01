Jeovana Alcántar inaugura la pavimentación del camino al potrero de la colonia Fábrica la Virgen en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Cumpliendo su compromiso con la comunidad, la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento, inauguró la Pavimentación del Camino al Potrero, beneficiando a un número importante de familias que podrán transitar con mayor seguridad, sin el problema de los charcos y lodo en tiempo de lluvias.

La alcaldesa, se mostró muy contenta al estar entregando a la ciudadanía la obra terminada número 171, por que es una obra integral que estará beneficiando a los habitantes de esta colonia, que tenían varios años solicitándola y hasta ahora les dieron respuesta; expresó estar muy agradecida con el cuerpo de Regidores, por estar siempre respaldando el trabajo de la administración y también a la titular de Obras Públicas que siempre esta al pendiente de que estas obras sean de calidad.

Indicó que con estas acciones, se esta enfrentando al terrible rezago social en que se encontraba el municipio, donde prometían y no se cumplía, hoy con el trabajo coordinado de la administración y la participación ciudadana se avanza en la dotación de servicios básicos como pavimentaciones, drenajes, líneas de conducción de agua potable y alumbrado público, así como infraestructura en instituciones educativas como techumbres, aulas, caminos, bardas perimetrales, llegando hasta el momento a 171 obras no solo en las comunidades, sino en las diferentes colonias de la cabecera municipal, para lograr tener un municipio más digno, próspero donde exista la justicia social y la verdadera equidad.

Las especificaciones de la obra, consiste en la construcción del Pavimento Asfáltico en la calle sin nombre camino al Potrero col. Fábrica la Virgen, con la aplicación de 1376 metros cuadrados de pavimento Asfáltico, 418 metros lineales de guarnición de concreto, 418 metros lineales de pintura de tráfico amarilla en guarnición y 267 metros cuadrados de banqueta de concreto, cumpliendo con los estándares de calidad.