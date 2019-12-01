Jeovana Alcántar, encabezó la caminata y acto conmemorativo del Día Mundial del SIDA en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada con funcionarios del Sector Salud y alumnos de diferentes instituciones educativas, encabezó la caminata y acto conmemorativo del Día Mundial del SIDA con el lema “Superar la Interrupción, trasformar la Respuesta al Sida”, una fecha que nos invita a reflexionar, informarnos y unirnos en la lucha contra el estigma, la discriminación y la desinformación.

Esta actividad se desarrolló con una caminata que inició en la Alameda y concluyó con un acto y conferencia en el auditorio de la Secundaria Federal Melchor Ocampo No. 1, ahí, la alcaldesa, indicó que hoy estamos invitados a reflexionar sobre el tema del sida que requiere mucha atención; comentó que en la actualidad debemos preocuparnos por tener cuidados en temas como la sexualidad, como vivirla, pero sobre todo como disfrutarla:

Agregó que si nos informamos, nos protegemos y cuidamos seguramente que las nuevas generaciones disfrutarán plenamente la adolescencia, la juventud y la vida sin preocupaciones, hay contagios de algunas enfermedades como el sida, que si nos informamos, podemos prevenir enfermedades como el VIH y para quien ya lo vive, dijo que debemos de ser respetuosos y empáticos con todos los sectores.

Reiteró el compromiso de coadyuvar en todas las tareas que el Sector Salud tenga a bien compartir e involucrar a esta administración que siempre ha estado comprometida con la salud; reconoció el trabajo de la Directora del Centro de Salud, Dra. Tanya Patricia Rojas Luviano y el Dr. Salvador Ortega Santana, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3 con Sede en Zitácuaro, que siempre han estado al pendiente de la salud de los habitantes de nuestro municipio.

Más tarde el C.P. Carlos Márquez Añorve, compartió su experiencia como portador del VIH desde hace 27 años; su testimonio es un acto de valentía y consciencia que nos inspira a promover salud, respeto y empatía, esta charla fue dirigida hacía los alumnos del nivel secundaria y preparatoria que estuvieron muy participativos.