Jeovana Alcántar encabeza mega-marcha "Ola Violeta" en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 07 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, esta mañana, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar Baca, acompañada del Diputado Local, Octavio Ocampo Córdoba, Regidores del Ayuntamiento, Directores, Coordinadores y personal del Ayuntamiento, así como maestros y alumnos de diferentes instituciones educativas, encabezó la Mega-Marcha Pacífica “Ola Violeta” que llevó a cabo por las principales calles de la Ciudad, el Ayuntamiento de Hidalgo, a través de la Regiduría de la Comisión de la Mujer y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, contando con un total de mas de dos mil asistentes.

La alcaldesa al dirigirse a los presentes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, agradeció infinitamente a todas y todos los que atendieron la invitación para participar en la marcha pacífica que inició en la Plaza del Migrante y concluyó en el Jardín principal, en reconocimiento a la lucha histórica que han enfrentado las mujeres en el mundo; dijo que hoy se tiene que ir más allá del discurso mediático, se tiene que reconocer a las mujeres con una verdadera sororidad, así como marchar no solo un día en apoyo y reconocimiento a esa lucha que las mujeres han enfrentado y que muchas otras han quedado en el camino.

Reconoció a las mujeres amas de casa, profesionistas, emprendedoras, a las mujeres de campo, a las que están presas, a las que no alzan la voz, para que se sumen y denuncien el maltrato y la violencia están viviendo a solas; comentó que, esta administración se ha pronunciado en todo momento a caminar juntas y a demostrar que sí se puede lograr un mundo mas justo para las mujeres.

Destacó que es tiempo de reflexión, es tiempo de unidad, de paz, es tiempo de seguir creciendo, agregó que hay luchas que se deben traer al presente y que deben de conocer las nuevas generaciones y hay reconocimiento a quienes abrieron estos caminos para que hoy muchas mujeres ocupen cargos que antes se veían solamente para los hombres, falta mucho por hacer, pero segura esta de que juntas lo lograran, para que las futuras generaciones encuentren un camino más despejado.