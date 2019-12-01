Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 02 de septiembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo Jeovana Alcántar, asistió al arranque oficial de la pavimentación de la Calle Salazar que fue gestionada por la Diputada Local Teresita de Jesús Herrera Maldonado en Coordinación con el Ayuntamiento, obra que vendrá a beneficiar a los vecinos del lugar, principalmente a alumnos y maestros de la Escuela Primaria Melchor Ocampo, que podrán transitar con mayor seguridad a su institución educativa.

La alcaldesa, agradeció la gestión hecha por la Diputada Local, que ha buscado al igual que ella, que a Hidalgo le vaya bien, que las instituciones educativas cuenten con infraestructura adecuada y se pueda dotar de manera conjunta de las herramientas necesarias para que las niñas, niños y adolescentes se capaciten de una manera correcta.

Celebró este trabajo coordinado que llevó a cabo con la Diputada Local, con el propósito de generar mejoras en nuestro municipio, hoy de manera particular en la Calle Salazar se estará realizando la pavimentación de esta calle; reconoció el trabajo de la Diputada que no únicamente esta legislando, que aparte de llevar iniciativas importantes en beneficio de la sociedad Michoacana y el municipio de Hidalgo, es una gran gestora comprometida con el progreso de su tierra.

Más tarde realizó un recorrido por las instalaciones de la Escuela Primaria Melchor Ocampo para conocer sus necesidades, ahí maestros y padres de familia, le solicitaron la construcción de la techumbre que requiere la institución, misma que se esta programando en el ejercicio fiscal de 2026, debido a que este año ya se tienen las obras que se habrán de realizar, indicó que se esta logrando abatir el rezago social en el que se encontraba el municipio, por lo que solicitó la ayuda de la sociedad, porque esa es la única forma de avanzar.