Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU; esta será la nueva fecha

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 12:47:15

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 9 de septiembre 2025.- La audiencia contra el líder criminal, Joaquín Guzmán López en la Corte del Distrito Norte de Illinois, pactada para el próximo 15 de septiembre fue aplazada.

No obstante, a través de un comunicado, el tribunal con sede en la ciudad de Chicago informó que el hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, se tendrá que presentar ante un juez federal el próximo 13 de noviembre.

Guzmán López, uno de los líderes de “Los Chapitos” enfrenta más de una docena de cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y por formar parte de una organización criminal.

Además, previo a su arresto el pasado 25 de julio del 2024, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

La detención del líder de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa en un aeropuerto de Nuevo México, en EEUU junto al narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada García, es considerada uno de los mayores golpes al narcotráfico en los últimos años.