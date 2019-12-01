Jeovana Alcántar acompaña entrega de visas en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 28 de octubre de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Maestro, Antonio Soto Sánchez, Titular de la secretaría del Migrante del Estado de Michoacán, entregó más de 54 visas estadounidenses a mujeres y hombres de la tercera edad del municipio de Hidalgo dentro del Programa Estatal Reencuentro Familiar, el evento se llevó a cabo en el Auditorio del Museo de Historia y Cultura Popular Tlaximaloyan.

La alcaldesa, dijo que es un día especial, pues hoy se entrega una llave que rompe fronteras y que acorta distancias, una visa con la cual los beneficiarios del programa Reencuentro Familiar (REFAMI) habrán de reencontrarse con sus familias después de más de 20 o 30 años que no se veían y que podrán realizar ese viaje tan soñado para poder abrazar a su ser querido; dijo que la migración a marcado una historia en nuestro municipio, donde cientos de ciudadhidalguenses dejan su hogar no por gusto, sino por la necesidad de buscar mejores condiciones de vida para sus familias, que aunque se fueron lejos, su corazón está aquí con los suyos.

Reiteró que en el gobierno humanista que hoy encabeza hay mucha sensibilidad, demostrando que el ciudadano merece respeto y ser tratados con calidad y calidez; agradeció infinitamente el apoyo de su amigo Antonio Soto de la secretaria del Migrante en el Estado de Michoacán por las facilidades otorgadas para que la oficina del migrante municipal, realizara todos los tramites para poder obtener estas 54 visas para igual número de personas de nuestro municipio, reconoció el trabajo del personal de la Oficina del Migrante en especial de Myriam Leticia Hérnandez, quien ha puesto todo el cariño, la pasión y el corazón en cada trámite, logrando en este año entregar más de 115 visas estadounidenses.

El Mtro. Antonio Soto Sánchez, Titular de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán, manifestó que el Municipio de Hidalgo, es el primer lugar en entrega de visas a nivel estatal dentro del programa Reencuentro familiar, superando a Morelia, Uruapan o Zitácuaro que son municipios con mayor población y esto quiere decir que en Hidalgo se están haciendo bien las cosas para beneficiar a las familias de nuestros migrantes.

Expresó que los Migrantes representan mucho para el estado y el país porque con sus remesas representan el 4% del PIB, y con estas 54 entregas ya son 5 mil visas entregadas en este año 2026 a lo largo y ancho del estado de Michoacán, también se han entregado más de 7 mil tarjetas de Orgullo Migrante con la que el beneficiario obtiene descuentos en más de 200 establecimientos, otro servicio que realizan es el trámite y entrega del pasaporte estadounidense a personas con doble nacionalidad, con la finalidad de atender de manera basta y completa a la ciudadanía.