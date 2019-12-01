Jasmin Bugarín asegura que formalizó desde 2024 su renuncia a vínculos con EU

Jasmin Bugarín asegura que formalizó desde 2024 su renuncia a vínculos con EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 22:29:51
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Tepic, Nayarit, a 30 de septiembre de 2026.- Jasmin Bugarín, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, salió al paso de los cuestionamientos sobre su nacionalidad y reconoció que nació en California, Estados Unidos, cuando sus padres se encontraban trabajando en ese país.

A través de una carta dirigida a la población nayarita, la también senadora con licencia explicó que proviene de una familia de campesinos originarios de Nayarit que emigró temporalmente en busca de mejores oportunidades. Señaló que poco después de su nacimiento regresó a México, donde desarrolló su vida personal y política.

Bugarín sostuvo que es mexicana por nacimiento y afirmó que desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los procedimientos correspondientes para renunciar formalmente a cualquier vínculo de sumisión, obediencia o fidelidad hacia un Estado extranjero, particularmente Estados Unidos.

De acuerdo con su versión, dicha determinación fue certificada nuevamente por las autoridades competentes en 2024, por lo que aseguró que su compromiso con México no responde a la actual coyuntura política ni a sus aspiraciones dentro de Nayarit.

El pronunciamiento ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a Morena y a la propia Bugarín aclarar su situación, luego de señalar que la Constitución de Nayarit establece requisitos específicos de nacionalidad para quienes busquen ocupar la gubernatura.

Bugarín fue designada recientemente como coordinadora estatal del movimiento de la Cuarta Transformación en Nayarit, posición que la coloca dentro de la discusión política rumbo al proceso electoral de 2027.

La funcionaria insistió en que haber nacido en Estados Unidos fue una circunstancia relacionada con la historia migratoria de su familia, mientras que su pertenencia y compromiso con México, afirmó, han sido decisiones asumidas de manera consciente y formal.

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