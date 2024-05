Jalisco: Captan a candidata de Morena tambaleándose en pleno mitin

Jalisco, 06 de mayo de 2024.- Por medio de redes sociales comenzó a circular un video de un evento de la candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, en el que se le ve tener dificultades para pronunciar algunas palabras, por lo que tuvo que recibir apoyo de su equipo para salir, y tras ello, comenzaron a señalar que la candidata llegó borracha al evento.

Ante este video y los señalamientos, la morenista negó haber asistido en estado de ebriedad al lugar y pidió a Lemus que cesen los ataques.

“Su servidora tengo un trasplante de riñón, por ningún motivo puedo estar tomando. Ayer en San Sebastián tuve una pequeña baja de presión, pero a los dos minutos yo ya estaba trabajando, por favor dejen de estarme violentando”, comentó Claudia Delgadillo.

La candidata aseguró que la publicación de este video y los señalamientos forman parte de una guerra sucia promovida por Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano, por lo que le pidió un alto al hostigamiento en su contra.

“Pablo Lemus, deja de estar pagando miles de pautas, la verdad ya me enfadaste, el IEPC no ha resuelto lo que quedó y me firmó, necesito que dejes de violentarme, porque no solamente es tu gente de comunicación a la que le estás pagando de manera continua. Ya por favor, ya para y ni siquiera te lo debería pedir de favor, no me sigas molestando, el calor puede hacer que te descompenses, déjame en paz”, comentó la candidata.