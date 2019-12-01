Jacona tiene en su gente su mayor riqueza y orgullo: Adriana Campos Huirache

Jacona, Michoacán a 9 de noviembre del 2026.– Al conmemorarse el 471 aniversario de la fundación de Jacona, el pasado 5 de noviembre, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huirache, expresó su orgullo por sus raíces y reconoció a las mujeres y hombres que, con trabajo, esfuerzo y amor por su tierra, han construido la grandeza de este municipio, lugar donde nació y al que mantiene un profundo arraigo.

La legisladora destacó que Jacona es mucho más que su historia y sus paisajes, es una tierra de gente trabajadora, hospitalaria y orgullosa de sus tradiciones, cuya tenacidad ha convertido al campo en uno de los principales motores económicos de la región y en un referente de la producción agroalimentaria de Michoacán.

Resaltó el papel de las generaciones de agricultores, jornaleros, empacadores, productores y empresarios que han hecho posible el crecimiento de la agroindustria de las berries, colocando a Jacona en un lugar destacado por la producción y exportación de fresas, zarzamoras, arándanos y frambuesas, actividad que genera empleos y oportunidades para miles de familias.

Adriana Campos Huirache también reconoció la riqueza cultural, histórica y religiosa del municipio, cuyo legado se remonta a vestigios ancestrales como los de El Opeño y a su fundación en 1555, una herencia que permanece viva en las costumbres, la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

A 471 años de historia, la diputada priista sostuvo que el mayor orgullo de Jacona está en su gente, en quienes trabajan la tierra, preservan sus tradiciones, impulsan su economía y mantienen viva la identidad de una tierra que ha sabido crecer sin perder sus raíces.