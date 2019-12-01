Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco renunciar al fuero y enfrentar a la justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 22:00:07

Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- La diputada federal Ivonne Ortega, integrante de Movimiento Ciudadano, exhortó al legislador Cuauhtémoc Blanco a solicitar licencia a su cargo, renunciar al fuero constitucional y enfrentar las acusaciones en su contra ante las autoridades.

A través de una publicación en sus redes sociales, Ortega señaló que la disculpa pública que Blanco ha planteado no debe dirigirse hacia él, sino a las miles de mujeres en México que exigen justicia frente a la violencia y que, dijo, se enfrentan a un sistema que con frecuencia protege a los agresores.

La legisladora mencionó que sus declaraciones se dan en medio de la semana del Día Internacional de la Mujer, cuando mujeres, adolescentes y niñas se movilizan para exigir un país más seguro.

En su mensaje también criticó que, mientras se anuncian iniciativas para sancionar las llamadas “acusaciones falsas de mujeres”, no se promuevan medidas más firmes para castigar a quienes ejercen violencia.

Ortega afirmó que, si el exgobernador de Morelos busca enviar un mensaje claro, debe separarse del cargo, renunciar al fuero y permitir que las investigaciones avancen para demostrar su inocencia.

En otra publicación, la diputada señaló que el caso de Blanco continúa sin claridad ni respuestas después de un año y medio, por lo que presentó un exhorto con el objetivo de evitar que prevalezca la impunidad.

“Cuando una mujer alza la voz, lo que merece es justicia, respuestas y ser escuchada”, expresó.