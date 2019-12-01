Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 15:39:57

Morelia, Michoacán, 19 de Noviembre 2026.- Con el propósito de garantizar que las y los ciudadanos comprendan las decisiones que emiten las autoridades administrativas, el diputado local Alejandro Iván Arévalo Vera presentó una iniciativa para adicionar el artículo 93 Bis al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta busca incorporar el uso de lenguaje claro mediante una ficha informativa complementaria que acompañe las resoluciones administrativas y permita a sus destinatarios identificar de manera sencilla qué resolvió la autoridad, cuáles son las consecuencias de esa determinación y qué opciones legales tienen para ejercer su defensa.

El legislador señaló que, aunque las autoridades están obligadas a fundamentar y motivar sus resoluciones conforme a la ley, el lenguaje jurídico especializado puede dificultar su comprensión para muchas personas, situación que puede afectar el conocimiento oportuno de sus derechos, obligaciones y plazos legales.

En ese sentido, explicó que la iniciativa no pretende sustituir las resoluciones originales ni eliminar sus fundamentos jurídicos, sino complementarlas con información accesible, breve y organizada, que facilite su entendimiento sin afectar su validez ni el rigor legal que deben conservar.

Asimismo, destacó que esta medida contribuiría a fortalecer los principios de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iván Vera enfatizó que “la justicia también debe entenderse. Fortalecer la claridad en las decisiones de las autoridades es fortalecer los derechos de las y los michoacanos y construir instituciones más transparentes y cercanas a la ciudadanía”.