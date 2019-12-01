Iván Vera propone crear Comisión de Integración Familiar en ayuntamientos y SDIF para fortalecer el tejido social en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 18:11:03

Morelia, Michoacán, a 05 de marzo del 2026.- En el marco de la conmemoración del Día de la Familia, el diputado local Iván Vera presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, con el objetivo de fortalecer la integración familiar desde los municipios y consolidar políticas públicas orientadas al bienestar de las familias.

El legislador destacó que la familia representa el núcleo fundamental de la sociedad, donde se forman los valores, la identidad y la conciencia social de las personas, por lo que fortalecerla desde las instituciones públicas es clave para la reconstrucción del tejido social.

“Una sociedad fuerte comienza con familias fuertes. Cuando promovemos valores, convivencia y responsabilidad familiar, estamos sembrando las bases para un mejor futuro para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó.

Creación de Comisión de Cuidado e Integración Familiar

La iniciativa propone fortalecer las atribuciones de los ayuntamientos mediante la creación de una Comisión de Cuidado e Integración Familiar dentro de los cabildos municipales, integrada de manera plural por mujeres y hombres, con la finalidad de diseñar e impulsar acciones orientadas a fortalecer la convivencia y el desarrollo de las familias.

Entre las atribuciones que se plantean destacan:

• Promover la planeación del desarrollo municipal con enfoque en el fortalecimiento del núcleo familiar.

• Impulsar programas y acciones que fomenten la integración y convivencia familiar.

• Promover valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, la armonía social y la cultura de paz.

• Implementar programas de educación parental como “Escuela para Padres”.

• Coordinar esfuerzos con los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia.

Fortalecer a la familia para prevenir problemáticas sociales

El diputado señaló que una familia integrada y funcional contribuye a prevenir problemáticas sociales como la violencia, las adicciones y las conductas delictivas, por lo que legislar en esta materia permite que el Estado pase de una política reactiva a una estrategia preventiva basada en el fortalecimiento del entorno familiar.

Asimismo, subrayó que fortalecer a la familia desde la legislación significa garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno de valores, respeto y estabilidad, lo que contribuye a formar ciudadanos comprometidos con el bien común.

Finalmente, Iván Vera afirmó que el compromiso de la sociedad y del gobierno debe enfocarse en preparar a las nuevas generaciones no solo en el ámbito educativo, sino también en la formación de valores, hábitos positivos, cultura y deporte, elementos esenciales para construir comunidades más fuertes y solidarias.