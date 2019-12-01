Iván Vera impulsa iniciativa para reconocer la educación de personas con autismo, neurodivergencias y enfermedades raras en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:16:50

Morelia, Michoacán a 26 de Marzo 2026.- Con el objetivo de garantizar una educación verdaderamente inclusiva y reconocer los distintos procesos de aprendizaje, el diputado local Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Educación de Michoacán y reconocer oficialmente las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad, neurodivergencias y enfermedades raras.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que la educación inclusiva es un mandato establecido en el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que la educación debe ser universal e incluyente, eliminando las barreras que impiden el aprendizaje.

La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo a la Ley de Educación del Estado denominado “De la Validación de Estudios y Reconocimiento de Trayectorias Educativas de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad, Neurodivergencias y Enfermedades Raras”, con el propósito de que las personas que reciben formación educativa en casa o mediante acompañamiento familiar puedan validar sus conocimientos y avances académicos.

Iván Vera subrayó que en Michoacán existen muchas familias que, ante las dificultades del sistema educativo tradicional, optan por brindar educación en el hogar a niñas, niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista u otras condiciones de neurodivergencia. Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo claro para reconocer oficialmente esos aprendizajes.

La propuesta legislativa plantea que se realicen evaluaciones diagnósticas especializadas e individualizadas, con ajustes razonables que permitan reconocer las capacidades académicas de cada estudiante, evitando la discriminación o la repetición de grado por motivos de discapacidad o condiciones de salud.

Asimismo, se contempla la coordinación entre la Secretaría de Educación, especialistas, asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad para establecer lineamientos claros que fortalezcan una educación verdaderamente inclusiva en la entidad.

El legislador agradeció el acompañamiento de madres y padres de familia de la FUNDACIÓN CODI, quienes participaron en la construcción de esta iniciativa, destacando que su experiencia ha sido fundamental para visibilizar la necesidad de reformas que garanticen igualdad de oportunidades.

“Hoy podemos brindar una oportunidad de justicia, porque la inclusión es una decisión legislativa. Es reconocer que cada persona aprende a su ritmo y que nuestro deber es cuidar que nadie se quede atrás”, expresó el diputado.

Con esta iniciativa, se busca fortalecer el derecho a la educación para todas y todos, asegurando que el sistema educativo de Michoacán sea más justo, incluyente y sensible a la diversidad de procesos de aprendizaje.