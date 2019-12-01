Isaac del Toro logra tercer lugar en el Strade Bianche; UAE Team Emirates hace el 1-3

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 15:17:38

Siena, Italia, 7 de marzo de 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió el tercer lugar en la clásica italiana Strade Bianche, en una destacada actuación que ayudó al UAE Team Emirates a firmar un resultado dominante en la competencia.

La carrera se definió tras un potente ataque del esloveno Tadej Pogačar, quien lanzó su ofensiva a 78 kilómetros de la meta. A partir de ese momento tomó la punta y no la soltó, consolidando una ventaja que le permitió encaminarse en solitario hacia la victoria.

Mientras tanto, Del Toro desempeñó un papel clave al controlar el grupo perseguidor, conteniendo los intentos de recorte y facilitando que su capitán mantuviera el liderato sin presión en la parte final de la prueba.

El segundo lugar fue para el francés Paul Seixas, completando así el podio de la jornada, en una carrera donde el equipo UAE logró colocar a dos de sus corredores entre los tres primeros lugares.