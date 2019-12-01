Invita Secretaría del Trabajo al reclutamiento masivo en el municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 11:38:12

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- La Secretaría del Trabajo llevará a cabo un reclutamiento masivo este martes 27 de enero, en el municipio de Querétaro, en esta jornada participarán tres instituciones, las cuales ofertarán 375 plazas laborales dirigidas a perfiles profesionalistas, administrativos y operativos.

Durante el evento se contará con vacantes en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y la Fiscalía General del Estado, con oportunidades laborales para personas con licenciatura en Derecho, Criminología, Psicología, Administración, Trabajo Social e Informática, así como con escolaridad de preparatoria y secundaria.

Esta actividad forma parte de la estrategia “Aquí Contigo”, mediante la cual el Gobierno del Estado acerca opciones de empleo formal a la ciudadanía, fortalece la vinculación laboral y contribuye a generar condiciones de mayor bienestar para las familias queretanas.

Las personas interesadas podrán acudir en un horario de 09:00 a 14:00 horas, al Centro Estatal de Empleabilidad, ubicado en calle Ezequiel Montes número 23, colonia Centro, con documentación básica para su postulación.