Invita Morelia a niñas y niños a dibujar una ciudad con derechos

Morelia, Michoacán; 03 de noviembre de 2026.- Con el propósito de dar voz a las infancias y conocer cómo imaginan una ciudad donde se respeten sus derechos, el Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar abrió la convocatoria del concurso municipal de dibujo infantil “Morelia, una ciudad con derechos”, que contempla premios de hasta 3 mil pesos.



La síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, destacó que esta iniciativa representa una nueva forma de acercar el trabajo de la Sindicatura a las niñas y los niños morelianos, al generar espacios para conocer su perspectiva sobre los derechos humanos.



“Queremos conocer cómo ven a Morelia desde su perspectiva en el tema de los derechos humanos. Esta convocatoria también es una oportunidad para que las familias y las escuelas conversen con las niñas y los niños sobre sus derechos y la importancia de respetarlos”, señaló.



Por su parte, la directora de Derechos Humanos, Mediación y Conciliación, Ana María Ceja Calderón, explicó que podrán participar niñas y niños de entre 6 y 12 años que radiquen en el municipio de Morelia, quienes deberán realizar un dibujo original sobre el tema “Morelia, una ciudad con derechos”.



Detalló que podrán representar derechos como la educación, la salud, la igualdad, la inclusión, la libertad de expresión, el juego y una vida libre de violencia, entre otros. Los trabajos deberán elaborarse en hoja tamaño carta, con técnica libre y exclusivamente por las y los participantes; no se aceptarán dibujos digitales ni elaborados con inteligencia artificial.



La recepción de trabajos estará abierta del 5 al 30 de noviembre de 2026 y será gratuita. Las madres, padres o tutores podrán entregar los dibujos en cualquiera de las cinco sedes habilitadas: Sindicatura Municipal, Colegio de Morelia, Ludoteca del Bosque, SPOT Villas del Pedregal y Cabina de Lectura de la Secretaría de Cultura del Bulevar García de León.

En su intervención, la regidora Mariana Orozco Hernández, coordinadora de la Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, destacó que este tipo de ejercicios permite dar voz a las infancias y conocer cómo perciben sus derechos, desde el acceso a la educación hasta el uso de los espacios públicos. Asimismo, señaló que promoverá la convocatoria junto con la regidora Edna Janette Martínez Nambo para incentivar una mayor participación.



Por su parte, Edna Janette Martínez Nambo, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, celebró esta iniciativa al considerar que la expresión artística permite acercar a las niñas y los niños al conocimiento y ejercicio de sus derechos, además de generar espacios para escuchar lo que piensan y lo que quieren para su ciudad.



El concurso premiará a los tres primeros lugares con 3 mil, 2 mil y mil pesos, respectivamente, además de un reconocimiento. Los resultados se publicarán mediante números de folio para proteger la identidad de las personas participantes.



La ceremonia de premiación se realizará el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.