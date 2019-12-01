Invita la FGE de Michoacán a profesionistas a participar por las 100 plazas de Agente de Policía de Investigación, 50 de Agente del Ministerio Público y 20 puestos periciales especializados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 21:52:30

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer las convocatorias para la incorporación de nuevas y nuevos servidores públicos en áreas sustantivas de investigación y procuración de justicia.

La dependencia invita a participar en los concursos de selección para ocupar 100 plazas de Agente de Policía de Investigación, 50 plazas de Agente del Ministerio Público y 20 cargos periciales en distintas especialidades.

Dichas convocatorias tienen como propósito buscar perfiles profesionales con altos estándares de preparación, ética y compromiso con el servicio público.

Los cargos periciales disponibles son para las siguientes áreas: Medicina Legal (3 plazas), Trabajo Social (3), Psicología (3), Ingeniería Agrónoma o Forestal (1) y Criminalística (10).

Entre los requisitos para ocupar el cargo están el tener un título y cédula profesional, aprobar el Curso de Formación Inicial, además de someterse a las evaluaciones de control de confianza.

Los aspirantes deberán de enviar la documentación completa y en formato PDF, mediante los apartados habilitados para los concursos de Agente de Policía de Investigación, Agente del Ministerio Público y Perito.

Asimismo, para las personas que estén interesadas, puede consultar las bases y enviar sus documentos hasta el 10 de diciembre del año en curso, a través del portal oficial de la FGE:

https://fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas

Para la selección se hará una revisión curricular, entrevistas y evaluaciones médicas, psicológicas y de conocimientos, las cuales serán realizadas por el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la institución.