Invita Gobierno de Morelia a tradicional Tarde Moreliana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:02:20

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia a través de su Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a toda la ciudadanía a participar en la tradicional “Tarde Moreliana”, un evento lleno de alegría, cultura y convivencia que tendrá lugar en la Plaza Jardín Morelos, a partir de las 5:00 de la tarde el 25 de septiembre.

Su objetivo es fortalecer la construcción de la paz, a través de la convivencia en comunidad y el fomento de los valores patrios, puntos destacados en la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

La titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, resaltó en conferencia de prensa que este evento enmarcado en las celebraciones de las Fiestas Patrias contará con una variedad de deliciosos platillos tradicionales como pozole, corundas, aguas frescas y vasolotes, además de actividades culturales.

El Ballet Folclórico de la Secretaría de Cultura de Morelia ofrecerá una muestra de nuestra riqueza artística y cultural, mientras que la niña cantante, Valeria Calderón Terrero, llevará a cabo una presentación especial, y finalmente la noche será amenizada por música de mariachi.

En este marco, se entregarán certificados a 33 cocineras ancestrales, en reconocimiento a su labor y preservación de nuestras raíces; además que 18 cocineras de mole serán reconocidas por su participación en la 18 Feria del Mole de la tenencia de Santa María.

Asimismo, cinco cocineras serán galardonadas por su destacada participación en eventos nacionales e internacionales, y tres más por su excepcional contribución a la cocina tradicional. También cabe destacar la presentación del recetario “Cocineras de Morelia y sus Tenencias” como parte de la difusión y valoración de nuestra gastronomía local.

Como parte de la proyección internacional de Morelia, se anunciará la participación de cocineras tradicionales en la próxima Feria del Tequila y el Mezcal en Denver, Colorado, el 10 de octubre, donde representarán orgullosamente a nuestra ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo el mejor lugar para vivir, promoviendo el desarrollo económico y social.