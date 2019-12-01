Invita Gobierno de Morelia a participar en la Moto Escuela de la Cruzada por la Movilidad Segura

Morelia, Michoacán, 03 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa promoviendo acciones que fomenten la movilidad segura y responsable en el municipio, a través de la Cruzada por la Movilidad Segura, iniciativa impulsada por Policía Morelia y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Como parte de esta iniciativa, se invita a las personas motociclistas a participar en la Moto Escuela, que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y las habilidades de quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte, mediante una capacitación teórica y práctica que promueve la conducción responsable, la prevención de siniestros viales y la protección de todas las personas usuarias de la vía pública.

La Moto Escuela se llevará a cabo los días 13 y 27 de noviembre, así como el 4 de diciembre, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en el Auditorio del Bicentenario. Cada fecha corresponde a una jornada de capacitación independiente, por lo que las personas interesadas podrán elegir la que mejor se adapte a su disponibilidad. La participación será gratuita y el cupo, limitado.

Para participar, será necesario realizar un registro en línea, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiYs_AZ4MocuCJ1PQjrJOMK7YGIc9s1KtvKpBhftKzLlk77w/viewform.

Las personas inscritas deberán acudir con su motocicleta, casco y equipo de protección, además de llevar agua para mantenerse hidratadas durante las actividades.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, a través de Policía Morelia y la Sedum, fortalecen el trabajo coordinado en materia de cultura de la movilidad, educación vial y prevención de siniestros, e invitan a las personas motociclistas a sumarse a la Cruzada por la Movilidad Segura y contribuir a una movilidad más responsable y segura para todas y todos.