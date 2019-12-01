Invita Gerardo Cuanalo al personal médico del nuevo Hospital General a sumarse a la Tarifa Unidos

Querétaro, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, en compañía de la secretaria de la Salud, Martina Pérez Rendón, acudió al nuevo Hospital General para informar al personal médico sobre el nuevo modelo de movilidad en la entidad; ahí exhortó a la comunidad médica a presentarse en los módulos de atención de la Agencia para recibir apoyo en su registro y así adquirir la Tarifa Unidos; asimismo, enfatizó que también brindan orientación general sobre el sistema Qrobus.

Mencionó que, dentro del programa Tarifa Unidos, el cual ofrece a sus beneficiarios una tarifa preferencial de $2 pesos y transbordos sin costo, los sectores que prestan servicios directo a la comunidad pueden iniciar su proceso de afiliación a través de la aplicación Qrobus, el sitio web www.ameq.gob.mx o mediante el chatbot de la Agencia, disponible en el número 446 117 1516.

Asimismo, Gerardo Cuanalo destacó el incremento sostenido que ha registrado el sistema Qrobus en el número de usuarios, en lo que va de la presente administración estatal; señaló que, dicho aumento se traduce en una mayor confianza en el servicio.

En su intervención, la secretaria de la Salud, Martina Pérez, reconoció los trabajos de modernización e inclusión en la nueva movilidad estatal, y agradeció al director de la Agencia por acercar el beneficio económico del programa estatal a cada vez a más queretanos.