Invita CEPCQ a tomar medidas preventivas ante Temporada de Incendios Forestales 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 14:04:15
Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- En el marco de la Reunión Nacional de Protección Civil – Temporada de Incendios Forestales 2026, realizada en Baja California, se compartió el pronóstico de la temporada que se extenderá de enero a junio, periodo en el que se registra la mayor incidencia de incendios forestales en el país.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Servicio Meteorológico Nacional, en el presente año se prevé un incremento en las condiciones de sequía y altas temperaturas en diversas regiones del país, posicionando a Querétaro entre los 17 estados con nivel alto o muy alto nivel de riesgo para el desarrollo de incendios forestales.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mencionó que, en promedio, entre el 85 y 90 por ciento de las causas que dieron origen a incendios forestales entre 2021 y 2025, correspondieron a acciones humanas y no por causas naturales, lo que obliga a priorizar la prevención social y la regulación de actividades en el campo.

En 2025, se tuvo registro de 94 incendios forestales ocurridos en el estado, con una superficie afectada de tres mil 735 hectáreas. Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) invita a la población en general a tomar medidas preventivas para contribuir a evitar la ocurrencia de estos siniestros y reducir riesgos, entre ellas: evitar quemas agrícolas o de basura en lotes baldíos; y no arrojar colillas de cigarro, vidrios o botellas en áreas naturales.

Asimismo, en la visita a áreas forestales, se exhorta a la población a no encender fogatas y retirar cualquier basura que se genere. Además, mantener limpios los predios y retirar material combustible como ramas secas o pasto acumulado.

También es importante que cualquier conato o indicio de incendio, sea reportado de manera inmediata a la línea única de emergencias 9-1-1.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y los avisos oficiales emitidos por las autoridades; e implementar medidas de prevención comunitaria, a fin de contribuir a la protección del entorno y la seguridad de las familias queretanas.

