Invita Baltazar Gaona a visitar los altares de muertos y conocer el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.– Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, el Congreso del Estado de Michoacán abrirá sus puertas a la ciudadanía los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, en un horario de 16:00 a 21:00 horas, para que las familias michoacanas y visitantes puedan recorrer los altares que se instalarán al interior del recinto legislativo.

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, informó que autorizó la apertura del inmueble durante estas fechas, con el propósito de compartir con la población una de las tradiciones más representativas de Michoacán y permitir que conozca los espacios donde se desarrolla el trabajo legislativo.

“Queremos que las familias vengan al Congreso, que disfruten de los altares de muertos y conozcan este edificio que es patrimonio de las y los michoacanos. Las puertas estarán abiertas para recibir tanto a quienes viven en Morelia como a quienes nos visitan durante estas fechas”, expresó el legislador.

Como parte de una tradición que se mantiene en el Poder Legislativo, las y los trabajadores, diputadas, diputados y personal de las distintas áreas administrativas y operativas participarán en la elaboración de altares dedicados a recordar a quienes han fallecido, mediante ofrendas que recuperan elementos característicos de la celebración del Día de Muertos.

Además del recorrido por los altares, las personas que acudan al Congreso podrán ingresar a las graderías del Salón de Plenos, desde donde conocerán el espacio en el que las y los diputados celebran las sesiones y toman decisiones relacionadas con la vida pública de Michoacán.

“El Congreso es la casa del pueblo y queremos que la ciudadanía lo conozca. Muchas personas pasan diariamente frente al edificio y nunca han tenido la oportunidad de entrar. Estos días podrán visitarlo, conocer el Salón de Plenos y disfrutar de una tradición que nos identifica como michoacanos”, señaló Baltazar Gaona, quien reiteró la invitación a acudir del 30 de octubre al 2 de noviembre, de cuatro de la tarde a nueve de la noche.