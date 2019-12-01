Invita Baltazar Gaona a donar medicamentos y artículos de higiene para personas privadas de la libertad

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García invitó a las y los michoacanos a sumarse a la Primera Colecta Estatal de Medicamentos y Artículos de Higiene para Personas Privadas de la Libertad (PPL), iniciativa que busca contribuir a atender necesidades básicas de quienes se encuentran en los centros penitenciarios.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado informó que se habilitó un centro de acopio en el primer nivel del Palacio Legislativo, afuera de las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva, donde podrán entregarse las donaciones.

“Queremos invitar a quienes tengan la posibilidad de apoyar a que se sumen. Un medicamento o un artículo de higiene puede parecer algo sencillo, pero representa una ayuda importante para quienes hoy se encuentran privados de su libertad”, expresó Baltazar Gaona.

Precisó que podrán donarse medicamentos que se encuentren en buen estado, dentro de su empaque y que no estén caducados. En el caso de los productos de higiene personal, deberán entregarse nuevos y en empaque cerrado, a fin de garantizar condiciones adecuadas para su recepción y distribución.

“La privación de la libertad no significa perder la dignidad ni los derechos fundamentales. Desde el Congreso podemos contribuir abriendo este espacio para que la ciudadanía que quiera ayudar tenga un punto cercano donde hacerlo”, señaló el legislador.

Baltazar Gaona recordó que la colecta permanecerá vigente hasta el 17 de octubre de 2026, por lo que reiteró la invitación a participar con medicamentos y artículos de higiene personal y contribuir a esta iniciativa de carácter humanitario dirigida a las personas privadas de la libertad en Michoacán.