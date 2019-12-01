Invierten mil 100 mdp en saneamiento del lago de Pátzcuaro bajo el Plan Michoacán

Invierten mil 100 mdp en saneamiento del lago de Pátzcuaro bajo el Plan Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 08:21:56
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Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), delegación Michoacán, invierte mil 100 millones de pesos en el Plan de Saneamiento del Lago de Pátzcuaro, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de recuperar la salud ambiental de uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del país, destacó Luis Roberto Arias Reyes, titular de la dependencia en el estado.

Dentro de las acciones del plan se contemplan la modernización de seis Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: Las Garzas, Janitzio, San Pedrito, Quiroga, Tzintzuntzan y San Andrés Ziróndaro; así como la construcción de cuatro plantas nuevas en San Juan Tumbio, Ihuatzio, Tzurumutaro y una más en Quiroga. Asimismo, se rehabilitarán más de 116 kilómetros de colectores sanitarios y se atenderán 10 humedales de la zona.

Con estas obras, se beneficiará directamente a más de 142 mil habitantes de los municipios de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro, quienes contarán con infraestructura hidráulica y sanitaria más eficiente para el manejo de las aguas residuales.

Con el saneamiento integral del lago de Pátzcuaro se proyecta un periodo de crecimiento económico y productivo para las comunidades indígenas de las islas de Janitzio, Tecuena, La Pacanda y Yunuén, así como para localidades como Urandén y Huecorio, las cuales dependen de la pesca y el turismo como pilares de su economía.

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