Invierte Usebeq 500 mdp para mejorar escuelas 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:44:24
Querétaro, Querétaro, a 2 de diceimbre 2025.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía dio a conocer que durante el 2025 se han invertido más de 500 millones de pesos para la mejora y rehabilitación de 685 planteles de educación básica en la entidad.

Reconoció que esta acción es parte so compromisos del gobernador Mauricio Kuri González, con lo cual se han beneficiado a 78 mil estudiantes, con el objetivo de que tener escuelas dignas, seguras y funcionales, en un esquema de igualdad de oportunidades, sin importar la comunidad en la que vivan.

“Esta inversión representa una apuesta clara por el presente y el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes, nuestra labor es estar cerca de las escuelas, escuchar sus necesidades y actuar con oportunidad”, dijo.

Cabe mencionar que los recursos fueron destinados a fortalecer la infraestructura escolar mediante la entrega de insumos como: pintura; mobiliario; impermeabilizante; luminarias; loseta; minisplits; ventiladores; pantallas y equipo  de cómputo, dichos elementos son fundamentales para mejorar las condiciones físicas de los centros educativos.

