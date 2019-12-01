Invierte Gobierno de Alfonso Martínez 130 millones de pesos en obras hídricas en Morelia 

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- En supervisión de obras hidráulicas en la ciudad, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que en este 2026, el Gobierno de Morelia invierte 130 millones de pesos en 30 obras que ayudarán a mejorar el servicio que se presta a miles de familias de la capital.

Alfonso Martínez refirió que se trata de obras que son muy sentidas por la población, ya que dan mantenimiento a la infraestructura de la ciudad.



Agregó que tan solo en la zona de las Américas, el sistema hidráulico tiene más de 4 décadas de vida, por lo que era necesario renovarlo para resolver los problemas que ya estaba generando esta situación.

Además, el presidente de Morelia sostuvo que las revisiones permiten escuchar directamente a la ciudadanía, atender sus necesidades de primera mano y evaluar el desempeño de las constructoras para continuar o no trabajando con el municipio.

En esta gira, el Alcalde, acompañado por el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, supervisó en la colonia Pascual Ortiz Ayala, en las calles Cuauhtémoc y Reina Xóchitl, la sustitución del colector sanitario. En esta obra se separa la red de drenaje de la línea de captación pluvial, con una inversión de casi 1 millón 200 mil pesos en 161 metros de tubería.

Posteriormente, en la colonia Las Américas, se verificó la sustitución de la red sanitaria en la calle Paraguay hasta la lateral de la avenida Camelinas; luego revisó el estatus de la obra de sustitución de red sanitaria en la colonia La Loma, en la calle Beethoven; y por el último, revisó una obra en la tenencia de Santa María.

Alfonso Martínez, reiteró que el Gobierno de Morelia seguirá trabajando para mejorar el servicio de drenaje y agua potable en la ciudad, a través de obras integrales que resuelvan de fondo las necesidades de las y los morelianos.