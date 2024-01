Inviable Construir Acueducto III en Querétaro: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, a 26 de enero de 2024.- Sobre la decisión de llevar a cabo el Sistema Hídrico El Batán y no el Acueducto III que se planeaba, Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, explicó que el que no se llevará a cabo este último se debe a que no era viable por el tema de los costos, como también de sustentabilidad.

Respecto a Sistema Hídrico El Batán, el nuevo proyecto que tiene el aval de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador adelantó que tendrá un costo alrededor de los 4 mil 200 millones de pesos, aunque todo parece indicar que será una inversión totalmente de la administración estatal, pero están en la búsqueda de financiamiento para llevarlo a cabo.

“Pero ahorita el que es más sustentable, el que es de primer mundo y que nos está permitiendo trabajar en el corto plazo, inclusive por el costo, porque el financiamiento es 100 por ciento del Estado, (pero) tenemos que buscar formas de financiamiento”.

Kuri González destacó que este proyecto y la presa de El Batán tendrán la misma capacidad de almacenamiento planteada en el Acueducto III, con ello aseguró que podría surtir agua potable a todos los habitantes de la zona metropolitana por lo menos durante 30 años.

Sobre el proyecto ejecutivo que se realizó para el Acueducto III y tuvo un costo de 100 millones de pesos, explicó el gobernador que se mantendrá y es probable que en la próxima administración estatal se retome y pueda llevarse a cabo, no obstante, financieramente este no se pudo llevar a cabo en el sexenio de Kuri González.