Investiga la FGE de Querétaro 52 carpetas relacionadas con personas que ejercían profesiones sin contar con documentación oficial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 19:01:04

Querétaro, Querétaro, a 25 de marzo de 2026.- Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Querétaro investigan 52 carpetas relacionadas con personas que ejercían profesiones sin contar con la documentación oficial, entre ellas médicos y supuestos abogados que ofrecían incluso servicios ajenos al ámbito jurídico, confirmó el titular de la dependencia estatal, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Explicó que gran parte de las investigaciones se originan en el sector salud, donde pacientes denunciaron afectaciones a su integridad física tras recibir atención deficiente.

“Hemos detectado personas que se ostentan como médicos sin serlo. Un caso en particular acumula más de 20 carpetas de investigación: se dedicaba a la cirugía estética, pese a que su formación era en psicología por lo que el imputado permanece en prisión”.

El fiscal advirtió sobre los riesgos de someterse a procedimientos médicos en espacios no acondicionados, como oficinas privadas o despachos, que carecen de las condiciones de higiene y salubridad necesarias. “Hay daños irreparables en la salud de las personas. Por eso invitamos a la ciudadanía a extremar precauciones”.

Refirió que en el hospital San José se realizaron dos cateos: uno en una clínica de fertilidad y reproducción asistida que ofrecía servicios de maternidad subrogada, y otro vinculado a un médico acusado de violación equiparada y abuso sexual contra pacientes; ambos casos continúan bajo investigación.

El fiscal reiteró que la institución impugnó la decisión judicial que permitió a un médico enfrentar su proceso en libertad.

“Consideramos que existe un riesgo para la comunidad. Nuestra convicción es que esta persona debería permanecer en prisión en tanto se establece la resolución de la autoridad judicial. Esta persona vinculada a proceso enfrenta dos carpetas de investigación y debe someterse al desahogo de un juicio. Nuestra convicción es que debería permanecer en prisión”.

Actualmente, la Fiscalía se encuentra en espera de la decisión de la autoridad judicial respecto a la apelación presentada.