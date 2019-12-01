Invertirán hasta 100 mil pesos mensuales en seguridad privada para prepas de la UAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:48:40

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Para blindar los planteles de la Escuela de Bachilleres y evitar incidentes de riesgo dentro de sus instalaciones, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) prevé destinar hasta 100 mil pesos mensuales a la contratación de elementos de seguridad privada, Anghellus Medina López, director del sistema de bachilleres de la Máxima Casa de Estudios.

Esta medida, dijo, se enmarca en un paquete integral de inversiones en infraestructura y equipamiento de vigilancia, tras el reciente hallazgo de un artefacto deportivo de aire oculto en la Preparatoria Sur.

Precisó que esta estrategia busca reforzar el personal de resguardo propio de la universidad y desplegar un operativo preventivo permanente.

Detalló que el esquema contempla la incorporación inicial de al menos dos guardias privados por plantel para cubrir de manera prioritaria las instalaciones de Preparatoria Norte, Preparatoria Sur y el campus Centenario.

“Estamos determinando con algunos proveedores el registro oficial para concretar la contratación. Hablamos de una inversión proyectada de entre 90 mil y 100 mil pesos mensuales para reforzar con dos elementos clave cada uno de nuestros planteles prioritarios”.

En paralelo, aseguró que se presupuestó una partida de entre 300 mil y 400 mil pesos para la instalación de cercado perimetral en las sedes Norte y Sur, además de planear la colocación gradual de arcos detectores de metales y un circuito de video vigilancia en aulas de clase.

Respecto al incidente del pasado 23 de septiembre, cuando personal de intendencia localizó una pistola deportiva de aire dentro de una pelota o balón adaptado, Medina López aclaró que el caso se desahoga ante las autoridades administrativas y ministeriales:

“La investigación de los hechos ya fue canalizada a la Guardia Municipal, los juzgados cívicos y la Oficina del Abogado General de la UAQ y pese a la identificación de presuntos vinculados al artefacto no se ha suspendido a ningún alumno ni atribuido formalmente la autoría a un estudiante específico, por lo que próximamente citarán a padres de familia para dar seguimiento al caso de forma coordinada”.

Confirmó la colaboración estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para atender reportes y actuar cuando los padres de familia no colaboran con las revisiones correspondientes.

Cuestionado sobre la adopción formal del «Operativo Mochila», el titular de la Escuela de Bachilleres descartó que se trate de una medida persecutoria o arbitraria, priorizando el diálogo con la comunidad.

“Cualquier mecanismo de auscultación a pertenencias de menores de edad requerirá la autorización previa y explícita de sus tutores legales”.

Refirió que en mesas de trabajo con la rectora Silvia Amaya Llano y las asociaciones de padres de familia se construirá un esquema consensuado para actuar dentro del marco normativo y privilegiar la integridad física de alumnos, académicos y administrativos.