Invertidos en movilidad, más de 7 mil mdp en Michoacán: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Al paso de los últimos tres años, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha invertido siete mil 052 millones 569 mil 548 pesos en proyectos de movilidad como los teleféricos de Morelia y Uruapan, así como en vialidades de gran calado que padecían un rezago de cuando menos cinco décadas, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La arquitecta remarcó que, adicional a las obras y proyectos realizados por la presente administración, se promovió la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, a través de la cual se pondera como prioridad al peatón, el ciclista y las personas con discapacidad, lo que revolucionó la manera de hacer obra pública en el estado.

“Estamos invirtiendo en obra como nunca antes y terminando también con un rezago en movilidad de por lo menos 50 años”, enfatizó la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Entre los proyectos a destacar, dijo, se encuentra la renovación de unidades de transporte en Uruapan; la construcción del Mercado de Pátzcuaro; la rehabilitación de la Plaza Gertrudis Bocanegra; la construcción de la avenida del Molcajete, en la tenencia de San Nicolás Obispo de Morelia, entre otros.

Gladyz Butanda señaló que en 2025 se invirtieron 953 millones 630 mil pesos; mientras que en 2024 y 2023 el monto de inversión ascendió a 2 mil 232 millones 713 mil pesos y tres mil 866 millones 225 mil pesos.

La responsable de la movilidad y el desarrollo urbano de Michoacán enfatizó que el gobierno en turno seguirá invirtiendo en este rubro en el cierre de la administración, con recursos públicos propios y una amplia eficiencia en el gasto.