Inversión de 350 mdd de APM Terminals impulsa crecimiento del puerto de Lázaro Cárdenas: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:10:26

Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Con una nueva inversión de 350 millones de dólares, por parte de la empresa operadora portuaria APM Terminals, el puerto de Lázaro Cárdenas aumentará su capacidad de carga a 4 millones 200 mil TEUs al año, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario destacó que esta inversión, que se traduce a unos 6 mil millones de pesos, servirá para construir la fase tres de la terminal de contenedores, lo que posiciona al puerto como uno de los más avanzados de Latinoamérica.

Ramírez Bedolla dimensionó que, con una capacidad de 3 millones, el año pasado el puerto de Lázaro Cárdenas movió 2 millones 200 mil TEUs. “Con esta inversión y la de Hutchison Ports Holdings, el puerto tendrá la capacidad logística de recibir y embarcar un millón de contenedores más”, dijo.

El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, señaló que esta expansión de APM Terminals se adelanta ocho años respecto a lo previsto, ya que estaba prevista hasta el 2034.

“Hay un incremento generalizado del nueve por ciento, año con año, en el movimiento de carga. El año pasado se movieron 27 millones de toneladas de carga en todo el puerto de Lázaro Cárdenas”, apuntó.