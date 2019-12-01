Interpone el colectivo "Feminismo para Todas" denuncia por agresión en marcha del 8M en Querétaro

Interpone el colectivo "Feminismo para Todas" denuncia por agresión en marcha del 8M en Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 21:57:15
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Querétaro, Querétaro, a 17 de marzo de 2026.- Sin la presencia de la menor agredida, integrantes del colectivo “Feminismo para Todas” presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por la supuesta agresión de Alfonso “N” a una manifestante durante la marcha del 8M.

Viridiana Carrillo, asesora legal de la colectiva, explicó que se interpuso la denuncia por los delitos de lesiones calificadas, violencia de género y acoso sexual.

La abogada explicó que hubo hostigamiento y acoso que ejerció el agresor durante la marcha en contra de las integrantes del contingente, por lo que aportaron datos de prueba para la localización del agresor y material de video y fotografías.

“Esperamos que esto no quede impune, le vamos a dar el total seguimiento para que pueda tener una implicación legal el agresor para que se le castigue y para que se le dé el mensaje a la sociedad de que este tipo de agresiones no tienen que ser invisibles, tiene que haber una sanción y más en contra de las niñas, de los niños y adolescentes”.

Diana Arlette Reséndiz Chávez, vocera del colectivo Feminismo para Todas MX, dijo que no se identificó al agresor como uno de los integrantes de los medios de comunicación que estaban dando cobertura a la marcha, por lo que fue detectado, junto con otras personas.

“Nos dieron las medidas pertinentes, estamos en el proceso de integrar también testigos de parte de nuestra organización, estamos con la apertura total de integrar lo que está en nuestras facultades y con lo que nosotras contamos”.

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