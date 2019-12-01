Intermediarios, el mal del productor de cempasúchil de Tarímbaro: Heladio Vázquez Torres

Tarímbaro, Michoacán, a 16 de octubre del 2025.- Para los productores de flor de cempasúchil de Tarímbaro, una de las principales problemáticas es el intermediarismo, debido a los costos que compran la flor en el municipio y el elevando precio al que lo revenden en ciudades como Morelia, consideró Heladio Vázquez Torres, productor en el ejido El Colegio, comunidad de Tarímbaro.

En entrevista con medios de comunicación, el productor señaló que quienes trabajan la tierra a penas sacan el costo de producción, pues además del pago al jornalero, se requieren insumos para trabajar la tierra, mientras que los revendedores se llevan la ganancia.

“Resulta que ellos son los de la ganancia, ellos son los que se elevan mucho de precio, aparte de que les damos el manojo grande, ellos lo parten y lo sacan igual, al mismo precio”, declaró.

Cabe señalar que en El Colegio se tienen 75 hectáreas de cultivo, principalmente de hortalizas, en esta temporada se dedica enteramente a la flor en terrenos de riego, con un precio de 60 pesos el manojo de cualquier tipo de flor.

Sin embargo, podría subir el costo de la flor conocida como terciopelo, pues es de la que menos se produce, con cuatro a 10 surcos por productor, mientras que de cempasúchil son hasta 50 hectáreas.

Para esta temporada se prevé cosechar entre 15 mil a 20 mil manojos de flor de cempasúchil, la cual se va a todo el estado, además de exportar al estado de México y Guanajuato.