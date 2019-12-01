Interesa a automotriz Geely cooperación con el puerto de LC; Bedolla abre puertas para la inversión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 10:10:11

Hangzhou, Zhejiang, China, 17 de octubre de 2026.- La empresa automotriz líder en comercialización de vehículos eléctricos y de alta seguridad, Geely Automobile Group, mostró interés en establecer cooperación con el Gobierno de Michoacán para invertir en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Como parte de la gira de trabajo en la República Popular de China, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunió con directivos de Geely Automobile Group para compartir las características geográficas, de energías limpias y comunicación logística de Michoacán para el crecimiento y el desarrollo industrial.

Presumió que el puerto de Lázaro Cárdenas es el mejor posicionado para conectar Asia con Norteamérica, ocupando el primer lugar nacional en movimiento de carga comercial con 27.3 millones de toneladas; el segundo lugar en movimiento de contenedores con 2.6 millones de Teus y segundo lugar nacional en carga automotriz con más de 800 mil vehículos.

Michoacán, agregó, ya se ubica en el mapa de empresas logísticas internacionales como Hutchinson Ports y APM Terminals, por lo que se busca atraer la inversión de empresas asiáticas para incrementar la comercialización de productos y potenciar la economía regional.

El CEO de Geely Auto International Corporation, Alex Nan; el director general de Asuntos Gubernamentales de Geely Automobile Group, Li Weiping y el vicepresidente de Zeerkr Technology Group, Geely Automobile Group, Chen Yu, externaron su interés por tener cooperación con el puerto de Lázaro Cárdenas al reconocer que México es un mercado importante para su empresa.

En 2023, dijeron, se lanzó la marca en México con la apertura de 200 puntos de venta logrando ubicarse en el segundo lugar nacional en venta de autos eléctricos y octavo internacional de la industria automotriz.