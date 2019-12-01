Intensifica la Secretaría de Salud de Querétaro medidas preventivas en planteles escolares para evitar contagios de sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 16:41:42

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- Para evitar contagios de sarampión en planteles escolares la Secretaría de Salud en el estado en coordinación con la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro ha intensificado las medidas preventivas para evitar la propagación del sarampión, confirmó Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia estatal.

Explicó que recientemente se reunió con la coordinadora de la USEBEQ y con la Secretaría de Educación para fortalecer acciones conjuntas, además de la vacunación.

“Pedimos a los padres que lleven una fotografía de la cartilla de vacunación para verificar que esté completa y, en caso contrario, invitarles a acudir con sus hijos a las unidades de salud”.

Entre las recomendaciones que emitió la dependencia, dijo, está el filtro familiar, es decir, que los menores con síntomas respiratorios permanezcan en casa y usen cubrebocas en caso de acudir a consulta médica y los filtros escolares se harán para una detección temprana de síntomas en los alumnos y canalización inmediata a servicios médicos.

“Es necesario que haya una limpieza constante de superficies de contacto común y aireación de espacios, dado que el virus puede sobrevivir hasta dos horas en el ambiente”.

Aclaró que hasta el momento no se han suspendido clases en ninguna escuela ni se han registrado casos secundarios de contagio.

Respecto a la cobertura de vacunación, Pérez Rendón detalló que Querétaro ha alcanzado cerca del 80 por ciento de la meta en influenza, mientras que en COVID y neumococo se registra un avance aproximado del 50 por ciento

En el caso del sarampión, las dosis son adquiridas a nivel federal y actualmente existe suficiente abasto, con la expectativa de recibir más vacunas en los próximos días.

“La mejor herramienta contra el sarampión es la vacuna. Las demás medidas son complementarias para reducir riesgos de contagio”.