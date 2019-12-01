Chihuahua, Chihuahua, a 23 de noviembre de 2026.- El respaldo de más de 120 integrantes del Consejo Estatal del PAN en Chihuahua se hizo público este lunes, luego de que exigieran a las autoridades federales retirar las acusaciones contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, quien enfrenta un proceso penal por presunta traición a la patria y permanece recluido en el penal del Altiplano.

Los panistas difundieron un desplegado en un medio de circulación nacional, en el que calificaron los señalamientos contra el exfuncionario como injustos y desproporcionados, además de solicitar su liberación inmediata y que se respeten sus derechos durante el proceso judicial.

En el documento, los integrantes del partido defendieron la actuación de Jáuregui durante el operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde autoridades estatales localizaron y aseguraron un narcolaboratorio, con lo que, según sostienen, se evitó la distribución de más de dos toneladas de droga.

El Consejo Estatal consideró que las acciones dirigidas a combatir al crimen organizado y proteger a la población no deberían convertirse en argumentos para acusar al exfiscal de traición a la patria, por lo que insistió en que se le exonere de los cargos federales.

El posicionamiento fue respaldado por más de 120 consejeros y figuras del panismo chihuahuense, entre ellas la dirigente estatal Daniela Álvarez, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, así como legisladores locales y el senador Mario Vázquez Robles.

La postura fue acordada durante una sesión del Consejo Estatal celebrada el pasado 7 de noviembre, en la que se determinó hacer pública la defensa del exfuncionario ante las investigaciones que enfrenta.

Jáuregui Moreno fue vinculado a proceso por la presunta participación de agentes estadounidenses en el operativo contra el laboratorio clandestino, sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas. El exfiscal permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial.