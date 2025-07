Integrantes de Morena deben vivir en la justa medianía: Luisa María Alcalde

Querétaro, Querétaro, 29 de julio del 2025.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que todos los integrantes del partido, especialmente sus líderes y representantes, deben actuar con congruencia y vivir en la “justa medianía”, incluso cuando realicen viajes al extranjero con recursos propios.

“En el pasado, el derroche, los viajes de lujo, se hacían con dinero público, aviones privados, helicópteros privados para viajar a Europa o a Estados Unidos (…) Hay que aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, los viajes de Andy, Mario Delgado, Monreal se ha hecho con recursos propios”.

En redes sociales y medios circularan imágenes del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, en un viaje por Japón; del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en España; y del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, en Portugal.

Durante su visita por Querétaro, Alcalde Luján llamó a todos los militantes y dirigentes del partido a moderarse en su estilo de vida y apegarse a los principios de ‘justa medianía’ y humildad, en medio de cuestionamientos por recientes viajes al extranjero de figuras prominentes del partido.

“Todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas que son dos: una, vivir en la justa medianía, y dos, entender que el poder es humildad”.

Si bien la dirigente reconoció que los viajes personales no están prohibidos ni representan una falta administrativa, señaló que lo importante es mantener la coherencia entre los ideales del partido y el comportamiento de sus representantes. “No se debe hacer, por congruencia, porque es contrario a la justa medianía”.

Aclaró que, no se trata de una prohibición a viajar, sino de un exhorto a cuidar la imagen pública y los valores de Morena, los cuales, dijo, deben distinguirse por la cercanía con el pueblo y el rechazo a los privilegios.

“No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a otro país, eso no es un delito, no es un acto de corrupción, el llamado es a vivir en la justa medianía”.

Recordó que, el partido cuenta con principios éticos que funcionan como guía para sus militantes y representantes populares, con el objetivo de no desviarse del camino trazado desde sus orígenes.

Refirió que, la situación actual con prácticas del pasado, donde según dijo, la oposición hacía uso de recursos públicos para viajes lujosos y otros excesos.

Reiteró el compromiso del partido con la austeridad como una forma de vida y no solo como discurso político. “Debemos vivir con humildad, y que esa humildad se refleje también en nuestros actos personales”.